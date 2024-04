De la Meurthe-et-Moselle aux Pyrénées-Orientales : où en sont les nappes phréatiques un an après la sécheresse de 2023 ?

En mars 2023, 80% des points d’observation d'eau étaient très en dessous des normes. La Meurthe-et-Moselle, le Puy-de-Dôme et les Pyrénées-Orientales étaient particulièrement concernés. Un an plus tard, TF1 est retourné dans ces départements pour voir si la situation a changé.

Une situation qui s'est améliorée, mais pas partout. Le mois de mars a été marqué, en France, par des précipitations très abondantes, qui ont parfois permis de recharger les nappes phréatiques dans certaines régions. C'est le cas en Meurthe-et-Moselle, où il est tombé plus de 267 mm de pluie ce mois-ci. L'équivalent d’un mois de précipitations de plus que la normale.

Une situation inégale selon les départements

Le résultat est bien visible chez Florian Segault, agriculteur, qui récupère l'eau de pluie grâce à une citerne de 50.000 litres, pour abreuver ses vaches. "Cette année, les cuves sont quasiment pleines par rapport à l'année dernière où il y avait un tiers qui était plein seulement. Ça me permet de tenir deux mois, deux mois et demi en période de sécheresse", se félicite-t-il dans le reportage TF1 en tête de cet article.

La pluviométrie a également fait du bien aux nappes alors que la recharge se fait principalement au début du printemps, entre le mois de mars et d'avril. En 2023, à la même période, les niveaux étaient bas et en baisse, selon le BRGM, l'institut qui surveille les nappes phréatiques en France. Ils sont cette année considérés comme étant modérément haut, avec des niveaux en hausse.

Autre endroit où la situation s'améliore, du côté d'Arlanc, dans le Puy-de-Dôme. Il y a un an, le remplissage du château d'eau devait se faire par camion-citerne, en raison de la sécheresse et du manque d'eau, et les nappes se trouvaient à des niveaux modérément bas, voir bas. Aujourd'hui, les nappes retrouvent des niveaux proches des moyennes, mais la vigilance reste de mise. "On a fait installer plusieurs compteurs qui sont connectés pour la surveillance et pour la détection d'éventuelles fuites. On est bien, mais pour la suite, on est toujours dans l'incertitude", explique le maire de la commune, Jean Savinel.

Mais la situation ne s'est pas améliorée partout. À certains endroits, les réserves en eau sont toujours à un seuil critique, comme dans les Pyrénées-Orientales. Un an s'est écoulé dans la vallée de l'Agly, et toujours pas une goutte d'eau ne coule dans la rivière, tandis que les habitants restent soumis à des restrictions.

Il est notamment interdit d'arroser dans certaines communes. Par conséquent, Patrick récupère l'eau de la cuisine et de la salle de bain pour entretenir son jardin. "C'est devenu un geste habituel", estime-t-il alors que le manque de pluie se fait ressentir depuis plusieurs années. "Nous, ça fait six ans qu'on habite ici, ça fait au moins plus de deux ans qu'on est toujours en restriction", souligne-t-il.