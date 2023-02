Décharges sauvages : l'exaspération des habitants de Forbach face à leur route aux 1000 déchets

Les bénévoles d'une association de protection de l'environnement se battent depuis 30 ans contre les pollueurs. Malgré ça, pendant leurs balades, ils ont souvent de mauvaises surprises. "Aujourd'hui, ça va être des pneus, mais on va aussi trouver des friteuses, des frigos. Il y a dix ans, on ramassait des papiers et maintenant, c'est des tonnes et des tonnes de gros déchets", détaille Laëtitia Hinschberger, membre de l'association "Connaître et protéger la nature".

Avec leurs petits moyens, ces défenseurs de l'environnement organisent plusieurs ramassages par an, mais cela ne suffit pas. "Il y a beaucoup de nos amis qui ont arrêté de le faire parce qu'ils sont dégoutés, ils en ont marre. Tous les ans, on recommence et il y en a de plus en plus", dit l'un d'eux. Pour ramasser ces tonnes d'ordures sauvages, les communes du secteur dépensent au moins 100.000 euros par an. Mais rien n'y fait. On trouve de tout, même des déchets issus de chantiers de construction. "Des bidons, des bouteilles, des déchets ménagers, du bois, du carrelage, ça ne s'arrête jamais", égrène un bénévole.