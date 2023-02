VIDÉO - Adieu à l'immeuble Le Signal : jour de "tristesse" en Gironde

Pour l’équipe en charge du chantier, ce sont les derniers coups de pelleteuse, mais pas la fin du travail. "On est en train de grignoter petit à petit la superstructure du bâtiment, donc la partie apparente du bâtiment. On a un premier engin équipé d’un grand bras pour faire ça. Et on a une deuxième pelleteuse derrière qui broie le béton pour le réduire en petites sections, et qui trie les ferrailles et les différents déchets qu’on pourrait trouver dans le bâtiment", explique Benjamin Bernard, chef de chantier.

À 14 heures, il ne devait plus rien rester du Signal. Seules les fondations de l’immeuble devront encore être détruites pour que la plage et la mer reprennent leur droit.