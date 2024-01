VIDÉO - Éboulements : les falaises de Normandie fragilisées par les épisodes de gel et de dégel

En Normandie, les récents épisodes successifs de gel et de dégel ont fragilisé les falaises. Un pan entier de l'une d'elles s'est effondré au Tréport, en Seine-Maritime. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place, ainsi qu'à Dieppe, où un blockhaus est récemment tombé sur la plage.

Au Tréport, la falaise s'est effondrée deux fois en l'espace de quelques jours. "C'est énorme ce qui est tombé" dimanche dernier, c'est impressionnant", réagit une habitante face à l'ampleur des dégâts. Dans cette commune de Seine-Maritime, comme sur toute la Côte d'Albâtre, les falaises se fissurent et s'écroulent. À Dieppe, il y a deux mois, un éboulement avait entraîné la chute d'un blockhaus. Depuis, des morceaux de roches continuent de tomber. "Vous voyez la petite marque blanche qui se trouve juste là-bas, montre face à notre caméra Fanny Doré, responsable muséographique et événementiel de l'Estran Cité de la mer à Dieppe. C'est qu'il y a eu un éboulement récent. On le voit à la blancheur de la craie."

"La pluie et le gel sont les principaux facteurs d'érosion"

La semaine dernière, les températures sont descendues jusqu'à moins dix degrés dans la région. La pluie s'est infiltrée dans la roche. Gel, puis dégel, ont rendu cette falaise de craie vulnérable. "La pluie et le gel sont les principaux facteurs d'érosion, poursuit Fanny Doré dans le reportage du 20H en tête de cet article. Le gel va intervenir sur une falaise imbibée d'eau, et en gelant, le volume de cette eau va augmenter et fracturer la craie. C'est ce qui va provoquer des éboulements".

Au Tréport, au pied de la falaise, se situent une route et des logements. Pour anticiper les effondrements, depuis un an, la municipalité surveille attentivement les fissures grâce à des capteurs. Ces fissuromètres, des barres fixés sur la falaise, enregistrent les mouvements de la roche. Quand les fissures s'élargissent, Sébastien Delmache, directeur des services techniques, reçoit une alerte. Par crainte de nouveaux éboulements, la ville du Tréport a fermé le parking de la plage et interdit l'accès d'une partie des sentiers de randonnée.