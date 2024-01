VIDÉO - Environnement : ces innovations écolos qui vont faire parler d'elles en 2024

En France, plusieurs projets vont permettre de protéger l'environnement en cette année 2024. Le 20H de TF1 a recensé trois initiatives qui ont de l'avenir.

Inondations, canicule, incendies... L'année 2023 a de nouveau été marquée par des phénomènes climatiques dévastateurs. Selon une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) publiée en juillet, la protection de l'environnement était même la deuxième préoccupation des Français derrière "la violence et l'insécurité". En 2024, le sujet du réchauffement climatique sera de nouveau au cœur des débats publics et de l'actualité. Partout en France, des initiatives environnementales sont lancées pour lutter contre ce dérèglement. Le 20H de TF1 en a sélectionné trois.

En Bretagne, des liaisons maritimes pour rejoindre les îles en voilier

Des voiles plutôt que du gasoil : pour vous transporter en 2024, une nouvelle liaison maritime se prépare en Bretagne. Pour aller sur l'île de Groix (Morbihan) ou aux Glénans (Finistère), une navette régulière de 80 passagers entrera en service l'an prochain. "On fait entre 50 et 70% d'économie de carburant par rapport à des vedettes thermiques conventionnelles", assure Yann Royer, directeur des opérations maritimes de Sailcoop, à l'origine du projet.

Sur ce catamaran, le trajet durera une heure et demie au lieu d'une heure et coûtera 20% plus cher. "Au lieu de se retrouver entassés à 500 dans un bateau à moteur, on se retrouve à 80 et on peut participer aux manœuvres si on le souhaite, continue le spécialiste. On peut observer des dauphins si on a de la chance, on est tout de suite en vacances." Dans la région, une autre compagnie maritime propose aussi déjà des trajets en voilier, entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer (Morbihan).

Un bassin filtrant écolo en haut d'un immeuble bordelais

Construire autrement, de manière plus sobre et économe en eau potable ? À Bordeaux (Gironde), un duo d'ingénieurs et architectes va relever le défi l'an prochain. En haut d'un immeuble de la ville, ils vont installer un bassin filtrant dans lequel convergeront toutes les eaux usées des appartements, sauf les toilettes.

"Quand vous produisez de l'eau potable, il vous faut des réactifs chimiques et de l'énergie, donc si vous les réutilisez à l'intérieur du bâtiment une seconde fois, ça représente 40 à 44% des usages de l'eau potable qui peuvent être remplacés", détaille José-Frédéric Deroubaix, ingénieur des travaux publics sur le chantier. Une fois nettoyées grâce à un système de plantes, de sable et d'argile, ces eaux propres, mais non potables, seront effectivement employées dans les chasses d'eau, le nettoyage des parkings et l'arrosage des espaces verts.

Près de Nantes, installer des éoliennes et financer la transition énergétique

Faire baisser sa facture d'électricité. Voilà pourquoi une poignée d'habitants de Quilly (Loire-Atlantique) s'est lancée dans l'aventure de l'installation d'éoliennes. Dans cette localité de 1480 personnes, ils se demandaient, eux aussi, comment participer, à leur petite échelle, à la transition écologique. "On est une petite commune avec très peu de ressources, donc cela va permettre de faire quelques investissements, tant au niveau des routes qu'au niveau des bâtiments communaux", justifie Jean-Michel Sylvestre, dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

Accepter l'installation de trois éoliennes n'a pas été facile. Mais la compensation offerte par l'entreprise s'est avérée convaincante. D'abord, 30.000 euros ont été proposés à la commune pour enfouir l'ensemble de son réseau électrique. Ensuite, 100.000 euros vont aussi être alloués aux habitants pour faire des économies d'énergie. "On s'appuie sur les dispositifs de l'État qui existent déjà, souligne Corentin Sivy, directeur éolien de Baywa R.E. Ils apportent une grande partie des financements pour la rénovation." 70 familles de Quilly se sont lancées dans cette démarche respectueuse de la planète.