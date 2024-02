Érosion du littoral : la Vendée craint l'effet des grandes marées prévues ce week-end

En Vendée, les grandes marées prévues à partir de ce week-end inquiètent, alors que les côtes sont déjà soumises à une érosion accélérée. Une équipe de TF1 s'est rendue aux Sables-d'Olonne et dans la commune de Saint-Vincent-sur-Jard.

Mieux vaut prévenir que guérir. Une vingtaine de gros sacs de sable ont été installés, mercredi, dans la commune vendéenne de Saint-Vincent-sur-Jard, juste derrière la dune. Le maire craint les grandes marées prévues ce week-end, car les coefficients seront forts. "Cette installation, elle est pour parer à une situation fort heureusement peu probable, mais qui n'est pas à exclure. Donc c'est au cas où on ait l'effacement complet de la dune, ça arrêtera les derniers flots", explique Olivier Dalmasso.

L'élu sans étiquette préfère anticiper le pire, car cet automne, les tempêtes ont déjà emporté près de quatre mètres de dune. L'océan ne cesse de rogner la plage. "Moi, ça fait 14 ans que je vis à Saint-Vincent-sur-Jard, poursuit le maire. Quand je suis arrivé sur la commune, la dune, on était quasiment à la limite des constructions de l'ouvrage artificiel protégeant les maisons. Il y a un fort recul qui est effectué au fil des années".

Les vagues frappent désormais les murs d'enceinte des habitations. Leurs propriétaires ont aussi vu leurs côtes changer, mais il est difficile pour eux d'imaginer un départ. "Je pense que c'est inquiétant. Nous, on est cinq maisons, on a fait des digues donc ça ne bouge pas, mais je vois, là, la dune a déjà reculé", confie l'un d'eux. "On déménagera quand il faudra", soupire une autre.

Plus au nord, la ville des Sables-d'Olonne construit un drôle de mur courbé le long de son remblai, pour un coût de trois millions d'euros. "Plutôt que d'essayer de contrer l'énergie de la mer, on essaie de l'accompagner. C'est un mur chasse-mer qui renvoie l'énergie de la vague vers l'extérieur", détaille le maire (DVD) Yannick Moreau.

TF1

Cette municipalité craint autant l'érosion que le risque de submersion marine, qui pourrait inonder le centre-ville. Alors elle s'adapte. "On va interdire dans les permis de conduire les logements et les chambres en rez-de-chaussée", indique Yannick Moreau. Les villes du littoral n'ont plus le choix, il leur faut trouver des solutions. Sinon, aux Sables-d'Olonne, près de 2 500 logements pourraient être concernés par un risque d'inondations d'ici à la fin du siècle.