REPORTAGE - Floride : les coraux sauvés grâce... au béton

En matière d'environnement, des initiatives donnent des raisons d'espérer. En Floride, un laboratoire a mis au point un procédé qui permet de restaurer les coraux dans toute leur diversité. Regardez ce reportage de nos correspondants aux États-Unis.

Sur les images qui ouvrent notre reportage, au large de Miami, des scientifiques s'activent pour déposer de grandes structures au fond de l'eau. Elles n'en ont pas l'air, mais il s'agit de récifs coralliens artificiels et révolutionnaires, fabriqués avec un ciment respectueux de l'environnement, sur lequel sont implantés des morceaux de coraux naturels. Le but : réparer les récifs de Floride, qui ont perdu par endroits 90% de leurs coraux. La faute, notamment, à une eau de plus en plus chaude, à la pollution aussi.

Quelques mois plus tard, le résultat est là : les poissons sont revenus, le récif artificiel joue son rôle à plein. Le fruit d'années de recherche au sein de l'école des sciences de la mer de l'université de Miami. Notre équipe s'y rend, au sein du laboratoire qui lutte pour la préservation des coraux, pour comprendre comment tout cela fonctionne.

À l'origine de ce projet, le professeur Diego Lirman. Cela fait 30 ans qu'il consacre ses recherches aux fonds marins. Dans son laboratoire, il nous présente l'espace nursery dans lequel se développe une dizaine d'espèces de coraux. Ici, on ne se contente pas de recréer des récifs artificiels. On essaie aussi de sauver les coraux avec une technique très spécifique. "Si vous coupez un corail, vous obtenez deux coraux qui sont capables de se développer de façon indépendante, explique Diego Lirman. Donc on les coupe en petits morceaux et on peut les faire pousser par centaines, par milliers. Après, on va les réimplanter sur les récifs".

C'est un combat, d'abord, pour la biodiversité. Les coraux abritent 25% de la faune et de la flore sous-marines. Mais ils sont aussi essentiels pour la protection des littoraux, en ralentissant la vitesse et la puissance des vagues. Important dans une région, la Floride, qui subit avec le dérèglement climatique des ouragans toujours plus fréquents et forts. Le sujet est si brûlant que le département de la Défense américain a décidé d'investir 3,5 milliards d'euros dans un programme de sauvegarde de ces récifs coralliens.

TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher