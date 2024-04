Pneus, ferraille, bouteilles... Opération inédite de nettoyage des fonds marins dans la rade de Brest

Dans la Rade de Brest (Finistère), une quarantaine de plongeurs participent en ce moment à une opération de nettoyage de fonds marins. Ils ont déjà remonté plusieurs mètres cubes de déchets. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Pneus, ferraille, bouteilles... voilà des déchets jetés par des usagers de la mer et oubliés depuis plus de 20 ans. Un groupe de plongeurs amateurs est venu bénévolement participer à ce grand ménage de printemps. "C'est triste de lancer des bouteilles ou des pneus... Franchement, il y a des décharges gratuites maintenant, ce n'est pas normal. Mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque bateau", déplore l'un d'eux.

À quelques mètres, gendarmes et militaires sont aussi mobilisés pour cette opération inédite à Brest (Finistère). La zone sur laquelle ils s'activent ce jour-là, par exemple, avait été repérée en amont par sonar. Pour les épauler, une "vache" : un énorme ballon qui se gonfle sous l'eau et aide ces militaires à remonter les pneus chargés de vase.

En se décomposant, ces pneus rejettent des métaux lourds, toxiques, dans la Rade de Brest. Un danger pour toute la vie sous-marine, qu'il faut absolument préserver. "On a très peu d'endroits comme ça en Europe de mer semi-fermée, avec un ensemble d'écosystèmes très, très riche, souligne Alain Pibot, coordinateur de projet à l'Office français de la biodiversité, face à notre caméra. Le risque, c'est progressivement de dégrader ces habitats et qu'on n'ait plus de pêche à la coquille Saint-Jacques, d'huitres..."

En fin de journée, les déchets sont triés au port de Brest. L'heure de faire un premier bilan. "On a récupéré 32 pneus et trois mètres cubes de déchets divers, bouteilles, plastiques et fragments de ferraille", indique la commissaire principale Solène, cheffe du bureau environnement marin à la Préfecture maritime de l'Atlantique. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine : les 40 plongeurs réitéreront l'opération, comme c'est déjà le cas à Cherbourg et à Toulon.