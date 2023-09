Franche-Comté : polémique autour de l'abattage programmé de plus de 550 cerfs dans la forêt de Chaux

L'ONF estime le cheptel à plus d'un millier d'individus. Ces derniers recherchent désormais leur nourriture en bordure de forêt. À Our (Jura), les villageois sont habitués à ce voisinage : "Parfois, j'entends bramer depuis chez moi, donc moi ça me plaît bien", raconte Charline, qui habite dans le village. "Les animaux sont magnifiques à regarder. Je ne suis pas chasseur, ni agriculteur, mais j'adore ces animaux, et je ne vois pas pourquoi on exterminerait le cerf", s'indigne Jean-Luc, qui vit aussi à Our.

Des solutions alternatives seront mises en place dès l'année prochaine. Cinq à dix hectares de bordures forestières seront notamment transformés en pâture.