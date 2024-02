Du sable projeté 24h/24 sur les plages : l'étonnante opération anti-érosion du Bassin d'Arcachon

Le combat contre l'érosion et la montée des eaux est incessant sur le bassin d'Arcachon. Une opération d'envergure est actuellement menée pour réensabler le littoral. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Quand le "Côtes de Bretagne" arrive sur la plage du Pyla-sur-Mer (Gironde), certains doivent déplacer leurs serviettes. Les promeneurs, eux, photographient le spectacle étonnant. Le navire projette du sable, 220.000 tonnes en un mois, soit l’équivalent de 60 piscines olympiques.

Sans ce réensablement, ces plages n’existeraient plus, l’eau arriverait au niveau des perrés, les murs de protection. "Ça recule énormément tous les hivers. Il y a pour ainsi dire pas de plage, le sable est toujours mouillé comme ici", confirme une habitante face à notre caméra. Une autre se montre toutefois réservée sur l'opération : "C'est bien pour les gens qui habitent ici, c'est essentiel, mais c'est très cher pour peu de choses". Le chantier coûte 500.000 euros au syndicat du bassin d'Arcachon. À bord du bateau, deux équipages se relaient 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Une fois déchargé, le navire part au large pour se réalimenter en sable.

"Le sable est prélevé sur un banc qui se recharge en permanence. On prélève ce sable et on vient le mettre sur les plages du Pyla", explique Sabine Jeandenand, directrice du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon. Réensablement, enrochement, depuis des dizaines d’années, les travaux sont nombreux sur toute la côte pour tenter de ralentir l'avancée de l’océan. Le "Côtes de Bretagne" continuera de déverser du sable sur les plages du Pyla-sur-Mer jusqu’à la fin du mois de février.