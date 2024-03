VIDÉO - Grandes marées : les images des dégâts en Gironde et en Vendée

C'est un phénomène naturel d'une ampleur exceptionnelle ces quatre derniers jours. Il s'agit des grandes marées, d'une ampleur inédite depuis 10 ans. Découvrez le reportage tourné par notre équipe en Gironde et en Vendée.

Cela fait trois jours qu'ils chaussent les bottes et marchent sur les murets du village pour garder les pieds au sec. À Langoiran (Gironde), les habitants surveillent la montée des eaux de la Garonne. L'eau finit par entrer dans les habitations, c'est le moment d'activer les pompes.

Vision saisissante dans un coin de Gironde, nous sommes pourtant à une centaine de kilomètres de la côte, mais en aval, l'eau ne peut pas s'écouler. La mer est trop haute. La Garonne déborde.

Mieux vaut laisser la voiture de côté et la troquer contre un canoë en attendant la marée basse et donc la décrue.

Trois cents kilomètres plus au nord, sur une plage vendéenne, il y a des coquillages et une pelle mécanique. L'assaut répété des vagues ces trois derniers jours a emporté une partie de la dune. La collectivité d'agglomération va débourser 20.000 euros pour remonter 20.000 tonnes de sable et empêcher l'érosion. En tout, la collectivité a 32 kilomètres de côte à renforcer et à la prochaine grande marée, il faudra sûrement recommencer.