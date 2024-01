"Il faut que ça cesse !" : en Bretagne, opération anti-plastique inédite sur le sanctuaire des Fous de Bassan

L’île Rouzic, au large de Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), est le seul endroit en France où les Fous de Bassan viennent faire leurs nids. L’espèce étant menacée de disparition, toutes les visites y sont interdites, sauf en de très rares circonstances pour des scientifiques. Une équipe de TF1 a pu s'y rendre pour assister à une opération visant à préserver ces oiseaux.

Voyage au pays des Fous de Bassan. Une opération encore inédite se prépare. "Direction l'archipel des Sept-Îles et l'île Rouzic pour une opération qui consistera à dépolluer l'île Rouzic de ses différents déchets de pêche", explique Pascal Provost, le conservateur des lieux. Les équipes de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) en charge de la réserve naturelle et les gardes de l'Office français de la biodiversité (OFB) quittent la Côte de Granit Rose pour une destination qui d'ordinaire reste à l'écart des hommes. Après une demi-heure de navigation, ils aperçoivent l’île Rouzic, un caillou de trois hectares à peine. Elle est classée réserve naturelle intégrale, interdite aux visites. Seuls les scientifiques peuvent y débarquer cinq ou six fois par an.

En cette saison, l'île est nue, silencieuse. Il faut se figurer le même endroit au printemps, quand les fous de Bassan reviennent de leur grand voyage pour nicher. Les falaises en sont alors entièrement recouvertes. Rouzic abrite la seule colonie de Fous de Bassan de France. En 2022, la population de 20.000 couples a chuté à 11.500 couples, à cause de la grippe aviaire. Mais ils sont par ailleurs confrontés à un autre problème, les déchets plastiques.

Pour faire leurs nids, les Fous de Bassan utilisent en général des algues, mais en mer, ils les confondent avec des bouts de plastique ou des filets de pêche à la dérive. Des tonnes se sont accumulées depuis des décennies. Une quarantaine d'oiseaux de cette espèce protégée meurent ainsi chaque année, étranglés, piégés à terre. "Imaginez la souffrance qu'il y a derrière cet adulte qui peut-être nourrissait un jeune, qui a voulu partir pour l'alimenter et qui est resté prisonnier du nid par ces déchets. Il faut que ça cesse !", lance Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO.

Le nettoyage se fera petit à petit et prendra cinq ans. Ce que l'on voit ici de manière criante est l'illustration d'un phénomène qui affecte la planète entière. "On a 8 millions de tonnes de plastiques rejetées dans nos océans par an, l'équivalent d'un camion poubelle chaque minute, et donc ici au large des côtes Bretagne, mais aussi en Antarctique", souligne Cédric Marteau, directeur du pôle protection de la nature pour la LPO.