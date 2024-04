"Il n'y aura plus que de l'eau" : l'Avanza, l'herbicide qui inquiète dans les rizières de Camargue

Il n'est pas encore autorisé en Europe, pourtant le 14 mars, la France a de nouveau donné son feu vert à l'utilisation temporaire d'un herbicide dans les rizières de Camargue. On vous explique les tensions autour de l'Avanza, ce produit efficace mais "toxique" pour l'environnement.

Pour produire 65.000 tonnes de riz chaque année, certains riziculteurs de Camargue utilisent un produit "très efficace" selon eux, l'Avanza. Cet herbicide puissant est autorisé en France depuis quatre ans, à titre dérogatoire, et le ministère de l’agriculture a de nouveau accordé cette autorisation du 15 mars au 15 juillet. "Dans la notice d'application du produit, il est écrit en gras 'très toxique pour les organismes aquatiques'", alerte Bernard Poujol.

Ce riziculteur à la retraite s'inquiète pour la biodiversité du parc naturel régional. "Les petites herbes qu'on voit pousser, les canards s'en nourrissent, ça s'appelle de la 'gratte'", décrit-il, pointant du doigt des espèces d'herbes visibles sous l'eau. "Vous mettez une molécule comme l'Avanza dans une rizière, ça va disparaître, il n'y aura plus que de l'eau", s'insurge-t-il.

Un produit vraiment nécessaire pour les riziculteurs de la Camargue ministère de l’Agriculture

Une décision accueillie "avec incompréhension et effarement" par Christelle Aillet, maire des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). S'il est stipulé, selon elle, que la pulvérisation doit s'effectuer "en dehors d'un périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable", l'évacuation des eaux usées agricoles se fait vers "le Rhône et le Petit Rhône", précisément où se situe la zone de captage de l'eau potable de sa ville.

Pour l'heure, le gouvernement n'envisage pas de revenir sur la dérogation, s'agissant d'un "produit vraiment nécessaire pour les riziculteurs de la Camargue". "Sans Avanza, je ne sais pas comment désherber. Une parcelle bien désherbée, vous faites huit tonnes par hectare, une parcelle mal désherbée, vous êtes capable de faire une tonne par hectare", abonde Christophe Mandrolini, riziculteur interrogé dans le reportage du 20H en tête de cet article.

L'intérêt pour la filière ? Gagner en compétitivité face aux grands concurrents asiatiques, l'Inde utilisant par exemple trois fois plus d'herbicides que la France. "Si ces distorsions persistent, on va disparaître, et les Français ne consommeront que du riz qui proviendra d'autres pays. Donc c'est vraiment important qu'on puisse se battre avec le même niveau que nos voisins", revendique Bertrand Mazel, président du syndicat des riziculteurs de France.

François Clément, ingénieur agronome et représentant des producteurs, se veut quant à lui rassurant. "Les quantités d'Avanza qui sont utilisées à l'hectare sont très faibles. On parle de 300g de matière active pour 10.000 mètres carrés, dans 10 centimètres d'eau", nuance-t-il, avant d'ajouter : "Ça fait quatre ans qu'elle est utilisée sur le territoire, nous n'avons pas vu de dégâts, a priori, liés à cette matière active".

L'approbation définitive de l'Avanza doit être votée l'année prochaine par les membres de l'Union européenne.