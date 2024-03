VIDÉO - "Impressionnant" : des milliers d'étoiles de mer échouées sur une plage de Normandie

Des milliers d'étoiles de mer tapissent le sable de la plage de Merville-Franceville-Plage, dans le Calvados. Ces animaux marins morts ont été transportés par des marées importantes et une récente tempête. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Ce ne sont pas des coquillages, mais bien des dizaines de milliers d'étoiles de mer qui sont échouées sur certaines plages de Normandie, notamment à Merville-Franceville-Plage (Calvados). Ce phénomène inhabituel surprend autant qu'il déplaît à Manuel, habitant de Cabourg, commune toute proche. "C’est impressionnant, on n’a jamais vu ça", assure-t-il.

Cela faisait des années que des étoiles de mer ne s'étaient pas échouées à cet endroit. Beaucoup de personnes se seraient bien passées d'avoir ces étoiles devant les yeux. "C’est surprenant de voir dans cette région autant d’étoiles de mer échouées comme ça", s’étonne également une passante. "Cela fait peur, parce que l’on se dit que le réchauffement climatique y est sûrement pour quelque chose", déplore une autre.

Si ce phénomène n'a rien d'anormal, il reste bien exceptionnel. Les fortes rafales de vent qui ont balayé le nord-ouest de la France lundi 26 février, combinées aux coefficients de marée importants de ces dernières semaines, ont ramené une douzaine d’espèces différentes de ces animaux marins sur la plage.

Des étoiles de mer présentes encore plusieurs jours

Si ramasser les étoiles de mer n'est pas interdit, il vaut cependant mieux éviter de le faire. "On devrait les laisser sur place", explique Jean-Yves Jegourel, coordinateur pédagogique littoral de la Maison de l'Estuaire et de la Nature. "Emmener des étoiles de mer ne va pas donner grand-chose : ce sont des êtres vivants malheureusement morts, donc cela va surtout sentir mauvais si on les ramène chez nous", poursuit ce connaisseur du littoral.

Ce phénomène est en tout cas une curiosité pour les trotteurs qui s'entraînent chaque semaine sur la plage... comme pour leurs chevaux. Ils "n’ont pas l’habitude d’en voir. Au départ, ils étaient un peu étonnés et puis finalement, ils se sont habitués et ils ont l’air d’apprécier", raconte une trotteuse. Avec les marées, ces étoiles de mer en cours de décomposition devraient être présentes encore plusieurs jours.