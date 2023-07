REPORTAGE - "Un monstre de feu" : sur l'île grecque de Rhodes, le calvaire d'un village ravagé par les flammes

Nikoleta et sa mère sont depuis hébergées chez leur voisin George. Par chance, l'imprévisible trajectoire du feu s'est arrêtée net devant sa porte. "Les flammes sont allées jusqu'aux arbres, avant ils étaient verts", décrit-il, en effritant dans sa main les feuilles brûlées des arbustes de son jardin. "Mais elles n'ont pas réussi à percer les murs de briques, cela a sauvé la maison." Par endroits, le brasier a continué sa course jusqu'à la mer, et la végétation qui bordait la plage a laissé place à de vastes étendues carbonisées, recouvertes de cendres noires et blanches.

Le feu a aussi endommagé une grande partie des installations électriques, laissant le village privé d'électricité depuis plusieurs jours. Maria et Vassilis comptent parmi les plus chanceux : ils ont pu s'équiper d'un générateur, mais comme tous les habitants de Kiotari, ils se sentent toujours démunis. "On ne peut plus combattre le feu, on n'a plus d'eau. On ne sait pas quoi faire, tout est incertain", soupire cette restauratrice.