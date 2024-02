Incroyable découverte de 100 nouvelles espèces marines au Chili : "On en connaîtrait une sur dix dans les fonds marins"

C’est une découverte exceptionnelle qui vient d'être faite au large du Chili. En descendant dans les profondeurs de l'océan Pacifique, une équipe de scientifiques a observé une centaine de nouvelles espèces marines jamais identifiées jusque-là. Le JT de TF1 vous explique.

Elles semblent tout droit sorties d’un dessin animé, et pourtant ces espèces marines sont bien réelles. Des poissons, des crustacés et des coraux que les scientifiques n’avaient jusque-là jamais vus. À l’origine, début février, l'expédition de l’institut Schmidt Ocean visait à cartographier au nord du Chili une grande chaîne de montagnes sous-marines, située entre 300 et 1 200 mètres de profondeur. Une distance bien trop grande pour des plongeurs. Alors, l’équipe, composée de chercheurs du monde entier, a envoyé un robot sous-marin. À son bord, ses caméras ultra-perfectionnées ont permis de capturer des couleurs invisibles à l’œil nu.

Il y a une vraie urgence à les connaître pour pouvoir les protéger le plus vite possible. Emmanuelle Périer-Bardout, directrice des expéditions "Under the Pole".

C'est alors que les scientifiques ont découvert en direct une centaine de mollusques, d'éponges et de coraux. Certains auraient plus de 1000 ans. Ce qui n'est pas une surprise pour les spécialistes des très grandes profondeurs. "Il y a plus de personnes qui sont allées dans l'espace qu'au fond de nos océans. Il y a énormément d'espèces qui y vivent. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un désert, ça déborde de vie. En fait, on connaîtrait à peu près une espèce sur dix dans les fonds marins", explique à TF1 Emmanuelle Périer-Bardout, plongeuse des grandes profondeurs, directrice des expéditions "Under the Pole".

Fort de cette découverte, l’équipe a ensuite analysé les images à bord. Tandis que les prélèvements sont étudiés au microscope. Ces recherches s’inscrivent dans la décennie des Nations Unies jusqu’en 2030, pour mieux protéger ces espèces. "Ces espèces sont aujourd'hui en danger à cause du chalutage, à cause de l'exploitation minière des fonds marins, sans parler des changements climatiques. Donc, il y a une vraie urgence à les connaître pour pouvoir les protéger le plus vite possible", poursuit l'experte.

Les missions scientifiques menées en grandes profondeurs sont encore assez rares. Près de deux millions d’espèces peupleraient nos océans.