VIDÉO - Italie : nouvelle invasion impressionnante de sauterelles en Sardaigne

Des insectes par milliers, qui tapissent le sol et volent en nuée au-dessus des champs. Voilà le calvaire qui se répète et s'amplifie depuis quatre ans dans le centre de la Sardaigne. "Ils sont allés jusqu'à rentrer dans ma maison", confie un habitant à notre équipe dans le reportage ci-dessus. "Les sauterelles créent des dégâts énormes, inimaginables, on a besoin d'aide", lance une autre.