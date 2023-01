REPORTAGE - Jean-Michel Bertrand, l'homme qui traque les loups à l'état sauvage

Le travail du réalisateur ne s'arrête jamais. À peine le jour levé, il part récupérer ses pièges vidéo disséminés un peu partout. Et ce jour-là, bonne surprise, l'un d'eux a capturé l'image d'un loup. "Les pièges à caméra automatique, ça me permet d'être l'oeil en permanence sur le territoire, si je n'avais pas ça, ce serait quasiment impossible", détaille-t-il. Se retrouver face à face avec un loup est plus complexe, car l'animal est furtif. Jean-Michel Bertrand est passé maître en l’art de pister la bête, grâce à des indices que lui seul sait lire.