VIDÉO - Nettoyer les rues à l'eau potable : demain, on arrête ?

Ce constat est partagé par la mairie. Dans la station d'épuration, elle vient de faire installer un nouveau système de filtration. Son objectif, c'est de réutiliser les eaux usées pour nettoyer la ville et arroser les espaces verts. "Une fois l'eau traitée par la station d'épuration et avant son rejet en mer, on va la capter, affiner son traitement par un système de filtration et de traitement aux ultraviolets et chloration. C'est une installation qui va produire sept millions de litres à l'année", détaille Mickaël Boucher, directeur du territoire Alpes-Maritimes Veolia. De quoi couvrir largement les besoins de la commune pour nettoyer sa voirie et économiser autant d'eau potable. L'installation est prête à fonctionner, la ville n'attend plus que l'autorisation de l'Agence régionale de santé.