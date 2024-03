"Ça fait mal de voir ça" : une gigantesque décharge sauvage grandit près des sites des JO 2024

Des carcasses de voiture désossées, des gravats, des montagnes de pneus... Les dépôts sauvages s'accumulent le long d'une autoroute près du Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Comment cette décharge sauvage a-t-elle pu grossir au fil du temps ?

C'est une bretelle d'autoroute transformée en décharge. Cartons éventrés, sacs de gravats, masques chirurgicaux périmés, carcasse de voiture et même un immense tas de goudron entièrement solidifié... Au total, des dizaines de tonnes se sont accumulées sur quelques centaines de mètres depuis l'été dernier. Des dépôts effectués en toute illégalité dans un secteur très discret entre l'autoroute A104 et le salon des exposants de Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Les automobilistes que nous croisons sur place n'en reviennent pas. "On vient de la campagne, quand on voit ça, ça fait mal. On ne comprend pas. Il n'a pas des vraies déchèteries ? Nous on a ça par chez nous", réagit une conductrice. La décharge est à proximité du Parc des expositions de Villepinte, où se tiendront cet été les épreuves de boxe et de pentathlon moderne des Jeux Olympiques, et à quelques dizaines de mètres seulement, sous les fenêtres, de plusieurs hôtels. Grand Paris Aménagement, responsable du site, nous assure que tout sera nettoyé dès la première semaine du mois d'avril.

Pour éviter la reconstitution d'une nouvelle décharge sauvage, des caméras de surveillance devraient aussi bientôt être installées. Les dépôts sauvages sont punis par la loi, jusqu'à 150.000 euros d'amende et trois ans de prison.