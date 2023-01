VIDÉO - Ils ont trouvé la solution pour sauver les hérissons !

Lionel Mauger et Françoise Calop ne sont pas des voisins comme les autres : ces deux habitants de Caen ont créé au printemps de l'année dernière un passage pour hérissons entre leurs deux jardins. Et ça marche : "On y a installé une caméra, on les a vus passer, la mère, les petits...", assurent-ils à TF1.

Pour chasser et se reproduire, les hérissons se déplacent beaucoup. La plupart du temps, ils passent par des routes et risquent de se faire écraser. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité chez l'animal, dont la population a considérablement diminué ces dernières décennies en France, notamment à cause des pesticides et de l'urbanisation. "Comme ils circulent du jardin de nos voisins au nôtre, c'était le meilleur compromis de faire un trou pour leur faciliter la vie. Et nous, on y gagne puisqu'ils mangent les escargots !", souligne Lionel Mauger.