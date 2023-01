VIDÉO - Microbilles plastiques sur les plages de la côte atlantique : sur la piste du pollueur

Les milliers, voire millions de microbilles de plastique qui polluent les plages de la côte atlantique depuis fin novembre ont une composition et des caractéristiques similaires, laissant envisager une origine commune, selon un rapport d’expertise. "Les analyses ne permettent pas d’exclure une origine commune des GPI (granulés plastiques industriels, ndlr) pour les GPI blancs et translucides majoritaires dans les échantillons prélevés", a indiqué mercredi Nicolas Tamic, adjoint du directeur du Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre), basé à Brest.