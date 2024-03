VIDÉO - Navigation de l'extrême : quand le bateau de Jean-Louis Etienne affronte un océan de glace

Deux journalistes de TF1 ont embarqué pour trois semaines dans la péninsule Antarctique à bord du bateau Persévérance de Jean-Louis Etienne. Une mission extrême au milieu de paysages grandioses, déclinée en série tout au long de la semaine dans le JT de 13H. Dans ce cinquième et dernier épisode, le voilier passe un impressionnant "baptême des glaces".

Face à nous, un mythe en Antarctique, l'étroit canal Lemaire et ses falaises à pic. Ici, il faut toujours se rappeler que ce que l'on a devant les yeux se prolonge sous la surface. Et donc, prévient Lucas, le commandant de bord du Persévérance, avoir une "vigilance accrue" : "On a très peu d'eau pour manœuvrer. On n'a pas un paquebot sous les pieds, mais il faut être extrêmement vigilant dans ce passage".

Le voyage est interrompu par une opération commando, en l'occurrence, pour aller faire de belles images, avec Francis. Photographe, il suit depuis plus de 30 ans l'explorateur Jean-Louis Étienne dans ses expéditions polaires. "Quand on tombe amoureux de ces régions Arctique et Antarctique, c'est un virus. On n'est pas très bien si pendant deux ans on ne vient pas tutoyer les glaçons", commente-t-il. Nous aussi, nous l'avons ressenti ce magnétisme polaire, avec ses sons crépitants et parfois inquiétants, comme cette détonation qui retentit, le signal d'un glacier qui vêle, quand des blocs se décrochent. Avec les vagues, mieux vaut s'éloigner.

Ce gentil frisson annonce les frayeurs du voyage retour dans ce même canal Lemaire. Le Persévérance commence à avancer vaillamment à travers le brash, cet épais tapis de glace. Sur le roof, en hauteur, Déborah décide du meilleur chemin à suivre. L'objectif est d'éviter ces gros morceaux.

L'eau libre est en vue, Jean-Louis Étienne jubile, "heureux" que le Persévérance, mis à l'eau l'été dernier, ait passé son "baptême des glaces". "Il y a eu un brash qui était très épais quand même, avec quelques icebergs costauds", soupire-t-il. Avant de donner quelques tapes amicales à son bateau : "C'est pour ça qu'il a été fait. Génial".

Mais la victoire est décrétée un peu trop tôt. Les deux commandants sont aux aguets. Le vent et la pluie viennent corser le jeu. La glace devant nous devient plus compacte, le bateau ne peut plus passer. Marche arrière toute. Mais là encore, mission impossible. Pas le choix. Il faut trouver un chemin devant nous.

