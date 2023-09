VIDÉO - Montée des eaux : ils vivent dans le village le plus bas de France

À première vue, Les Moëres (Nord) est un petit village comme les autres. Sauf qu'il se situe à 2,5 mètres en dessous du niveau de la mer, ce qui lui vaut le titre de village le plus bas de France. Une configuration qui, pour l'instant, n'inquiète pas les habitants : "Il n'y a pas de risque d'inondations dans l'immédiat, ça ne nous a pas empêché d'acheter, on vit ici sereinement", raconte une passante, interrogée par TF1 dans le reportage en tête de cet article. "On ne s'inquiète pas du tout. Je pense qu'ils ont prévu le coup. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils bâtissent encore", renchérit une autre.