Une enquête de "Sept à Huit" se penche sur les secrets de Nutella. Ferrero, fabricant de la célèbre pâte à tartiner, y répond aux critiques récurrentes dont il fait l'objet. Particulièrement en cause : le maintien de l'huile de palme dans sa mystérieuse recette.

"C’est mon médecin qui ne va pas être content", rigole un fan de Nutella avant d’avaler goulument une grosse cuillère de la célèbre pâte à tartiner devant la caméra de TF1, en marge de l’événement festif organisé par la marque pour célébrer ses 60 ans dans un parc de la région parisienne. C’est peu dire qu’à son grand âge, elle se porte bien : la propriété de la multinationale italienne Ferrero, aux plus de 47.000 employés dans le monde, affiche un insolent chiffre d’affaires de 17 milliards d’euros en 2023. "Sept à Huit Life" lui a consacré une grande enquête, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article, pour dissiper les mystères qui continuent de l’entourer. Et lui donner l’occasion de répondre aux attaques.

Il s’agissait, au départ, de chocolat découpé en barres par un pâtissier d’Alba, dans le Piémont, Pietro Ferrero, dont la première idée a été de se déplacer en camionnette pour le vendre dans les villages environnants. C’est la rareté du chocolat, après-guerre, qui le poussera à le mélanger à des noisettes locales. Puis quand, en 1949, une canicule s’abat sur la région du nord de l’Italie, faisant fondre les barres pour les transformer en crème, le miracle survient. Son fils, Michele, se chargera ensuite de transformer le business familial florissant en empire implacable.

La "tartinabilité"

Au rayon des pâtes à tartiner, Nutella a néanmoins vu, ces dernières années, sa part de marché fondre à son tour de 85 à 67% au profit de nouveaux venus, aux offres bio ou moins caloriques, toutes sans huile de palme. Mais la marque n’a jamais consenti pour autant à changer sa recette, aussi secrète que celles du Coca-Cola ou de la sauce du Big Mac. Elle la dévoile en partie, et en exclusivité, à TF1, derrière les murs de son usine normande de Villers-Ecalles, la plus grande du groupe sur la planète, devant celle d’Alba, la France étant, de très loin, son meilleur client, avec une consommation de 150 tonnes par jour.

Ici, des machines confectionnent 210 pots par minute, 24 heures sur 24. Et dans les laboratoires, tous les employés se relayent pour goûter quotidiennement le produit. Lequel, apprend-on, est constitué de pas plus de sept ingrédients : le sucre (qui représente la moitié du produit fini), le lait écrémé (en poudre), les noisettes torréfiées, le cacao, le soja, la vanille (ces deux derniers sous forme d'émulsifiants) et l’huile de palme, à hauteur de 20% de la composition. "C’est l’huile qui nous permet d’avoir la texture qu’on veut donner à température ambiante, fait valoir un employé en blouse blanche. Elle est totalement désodorisée et n’a donc pas de goût, mais elle donne la bonne onctuosité. Entre nous, on appelle ça la ‘tartinabilité’."

Alors que la concurrence s’en passe, ou la remplace par des haricots rouges, Nutella préfère s’en tenir à des consignes diététiques, comme ne pas dépasser une dose de 15 grammes, pour la conserver malgré ses très mauvais résultats sur les applications nutri-score. En cause : son "intérêt nutritionnel quasi nul" peu importe la quantité, selon l’agence nationale de sécurité sanitaire, et ses acides gras saturés qui favorisent les maladies cardiovasculaires.

Mais le principal reproche adressé à cette matière première, c’est son impact environnemental : en Asie du sud-est, sa récolte a causé la déforestation de régions entières. La marque répond qu’elle se fournit exclusivement en huile de palme "durable", répondant aux critères établis par l’ONG WWF (que contestent d'autres associations environnementales). L'entreprise nous montre même, sur des écrans, comment elle surveille ses fournisseurs depuis l’espace pour s’assurer qu’ils ne déforestent pas.

"Ici, on peut voir l’emplacement précis de la plantation qui nous approvisionne en huile de palme, pointe Floriane Hédé, responsable de la traçabilité d’ingrédients chez Ferrero. Avec ces images satellite, on verrait facilement si une tache brune apparaissait au milieu des zones vertes. Ce serait le symbole d’une déforestation, ce qui nous permettrait d’investiguer sur le terrain avec l’aide de nos fournisseurs. En cas de déforestations avérée, nous pourrions clôturer le contrat avec ce fournisseur." L’entreprise n’a toutefois pas voulu nous dire combien de fournisseurs ont ainsi été écartés.

"Le rendement à l’hectare de l’huile de palme est le meilleur, par rapport aux huiles de tournesol, de colza ou autre, argue, pour finir, le directeur qualité Jean-Marc Da Cunha. Cela permet de fabriquer en grande quantité avec peu de terre. Et aujourd’hui, avec ce traçage très particulier, on est vraiment certain de ne travailler qu’avec des producteurs qui sont respectueux de l’environnement." Il n'empêche : les approvisionnements mondiaux du groupe italien en huile de palme pèsent plus de 200.000 tonnes par an. Et ce n’est pas fini : même le Nutella 100% vegan, qui sera lancé cet automne, en contiendra.