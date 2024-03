"On a bien conscience que c'est complètement illégal" : un membre et une victime des dégonfleurs de pneus de SUV témoignent

En ville, les SUV, véhicules plus gros et plus lourds que les autres, sont de plus en plus pris pour cible. À Toulouse (Haute-Garonne), un gang de dégonfleurs de pneus sévit depuis plusieurs mois. TF1 a rencontré l’un de ses membres, ainsi qu'une de ses victimes.

C’est une initiative qui fera "pchiiit" dans le meilleur des cas. Du moins si l’on se place du point de vue des "dégonfleurs de pneus", ces collectifs de militants dont l’action consiste, comme leur nom l’indique, à dégonfler, lors d’expéditions nocturnes, les pneus des SUV (Sport utility vehicles), ces véhicules à la carrosserie rehaussée imitant celles des tout terrain et des 4×4, en raison de la pollution qu’ils engendrent. Ces gangs, recensés dans 18 pays et plusieurs communes françaises depuis 2022, ont revendiqué l’immobilisation de 12.000 voitures rien qu’en 2023. L’un d’eux sévit actuellement à Toulouse (Haute-Garonne).

Une entreprise de dépannage de la Ville rose indique à TF1, dans le reportage du JT visible en tête de cet article, que ces dégonflages en série entraînent une vingtaine d’interventions de leur part chaque mois. Une pratique dangereuse, selon le gérant : "Si quelqu’un démarre avec la bande de roulement abîmée, ça peut éclater, impacter la jante, et le conducteur perdre le contrôle du véhicule." On passerait alors, en cas de poursuites pénales, d’une "dégradation volontaire du bien d’autrui" à une "mise en danger de la vie d’autrui". De quoi encourir un an d’emprisonnement et 15.000 euros d'amendes.

"On met une lentille ou une graine dans la valve, on rebouche, et ça se dégonfle tout seul. On a bien conscience que c’est complètement illégal, mais on sait aussi que le danger de se retrouver en garde à vue, ou en procès, est bien inférieur à celui qui nous guette avec le réchauffement climatique", argue, à notre micro et sous couvert d’anonymat, une dégonfleuse.

Du côté des victimes, malgré les tracts explicatifs laissés sur leur pare-brise, c’est l’incompréhension. "Ça m’a causé un préjudice matériel, puisque nous avons dû remplacer les quatre pneumatiques pour un montant d’environ 880 euros, et un préjudice professionnel, puisque je n’ai pas pu faire mes actes pendant toute une matinée, témoigne un kiné toulousain ayant expérimenté la chose la semaine dernière. Ils se trompent de cible. Mon SUV, un hybride de surcroît, je ne pense pas qu’il contribue à augmenter les températures sur Toulouse." Une certitude : les deux parties n’en débattront pas.