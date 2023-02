VIDÉO - "On cohabite" : les loups désormais aux portes de Marseille

Et il le faut car la deuxième ville de l’Hexagone a bel et bien des loups gris pour nouveaux voisins. Depuis que deux canidés ont élu domicile il y a deux ans dans le parc national des Calanques, bordé d’une agglomération de plus d’un million d’habitants, celui-ci devient une "zone de présence permanente" d’une meute. À ce jour, on recense sept loups dans le parc.

Les images capturées de nuit par des caméras camouflées sont également là pour attester de la présence du grand canidé sur ce territoire. Pas plus tard que ce mardi, au moins sept loups que l'on aperçoit distinctement sont passés devant. "On voit notamment le mal Alpha qui a permis l'année dernière de donner naissance à six louveteaux", commente Nicolas Rossignol, garde-moniteur du parc national des Calanques. "On sait que c'est une zone de transit pour le loup, on sait qu'il y a aussi des zones ouvertes pas très loin qui sont aussi favorables à la présence de proies telles que sangliers et chevreuils", ajoute-t-il.