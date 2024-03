VIDÉO - "Plus haut que la statue de la Liberté" : Polar Pod, l'incroyable projet de Jean-Louis Etienne en Antarctique

Deux journalistes de TF1 ont embarqué pour trois semaines dans la péninsule Antarctique à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne. Une mission extrême déclinée en série tout au long de la semaine dans le JT de 13H. Ce quatrième épisode vous propose notamment un focus sur la plateforme océanographique révolutionnaire que l'explorateur va faire dériver.

Ce jour-là, après une nuit agitée par des icebergs menaçants, le réveil se fait sous une météo maussade. L’occasion pour Jean-Louis Étienne de nous raconter sa nouvelle aventure : Polar Pod. "Ça fait 100 mètres de haut hors tout, c'est un peu plus haut que la statue de la Liberté, et on habite là, dans cette partie qui est la cabine supérieure", montre l'explorateur aux passagers à bord de son bateau Persévérance.

Cette station scientifique verticale, dont la construction a débuté en octobre, dérivera dans les mers déchaînées du courant circumpolaire autour de l’Antarctique, comme vous l'expliquait récemment le 20H de TF1. "C'est un projet hors norme, qui n'a jamais existé, mais qui fascine", souligne Jean-Louis Etienne face à son auditoire captivé.

TF1

Pour préparer cette aventure, le voilier Persévérance joue un rôle majeur. Le bateau ravitaillera par exemple régulièrement la station en plein océan. Jordan Bascoul, cuisinier à bord, nous fait visiter la réserve de stockage destinée à alimenter les huit personnes qui resteront en autonomie sur Polar Pod pendant deux mois, avant d'être relayées. "C'est pour ça qu'on a des congélateurs, on a aussi des zones de stockage de produits secs, commente-t-il. On a quand même un ou deux ans avant que la plateforme soit lancée. Donc ça nous permet aussi de voir si, éventuellement, il y a des améliorations à apporter".

TF1

Retrouvez la suite de notre reportage, et notamment l'étonnante visite d'une station de recherche ukrainienne au beau milieu de l'Antarctique, dans la vidéo en tête de cet article.