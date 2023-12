Oise : la colère d'agriculteurs forcés de couper leurs haies à cause de la fibre optique

À Saint-Fraimbault, dans l'Oise, des haies ont été coupées et taillées pour installer la fibre optique. Résultat, des agriculteurs se retrouvent obligés de payer des frais pour les élaguer. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

"Il y a un sentiment de colère et de mépris de notre travail." Comme d'autres collègues, Stéphane Leroyer, agriculteur bio à Saint-Fraimbault, dans l'Oise, a découvert une mauvaise surprise en se rendant dans son champ un matin. Dans le cadre du développement de la fibre optique dans le département, de grands poteaux ont été dressés au beau milieu de la haie bordant son exploitation.

Problème : à présent, c'est désormais à cet agriculteur de devoir obligatoirement entretenir la haie, soit plus de 1 000 euros par kilomètre. Cela va selon lui "nécessiter de couper tous les deux ans cette haie". "C'est purement et simplement une charge pour nous, car ce bois-là, on ne peut pas le valoriser, continue Stéphane Leroyer, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article. Nous sommes un peu fatigués de cette hypocrisie."

La plantation de haies pourtant favorisée par le département

L'agriculteur est désabusé, car depuis quelques années, le département a pourtant subventionné la réimplantation des haies sur le territoire. Bien qu'ayant suivi cette politique, cela va maintenant lui coûter de l'argent. Les propriétaires concernés ont même reçu une lettre. "Je vous remercie de bien vouloir procéder aux opérations d'entretien : débroussaillage, coupe d'herbe, élagage ou abattage de vos plantations", précise ainsi le message. Ils sont même désormais responsables en cas d'endommagement des lignes.

"La pose des pylônes se fait sans aucune concertation, déplore Philippe Leroyer, un autre propriétaire de terrains agricoles. On ignore pourquoi leur installation se fait à un endroit et pas à un autre, on n'a pas eu la possibilité de s'exprimer." Le département se défend de son côté de tout manque de communication. Pour Jérôme Nury, député (LR) de l'Orne, il n'y avait pas d'autre choix que d'installer ces poteaux. "On a été obligé de mettre sur ce côté de la route la fibre optique, parce que de l'autre côté, tout simplement, c'est impossible, car il y a une ligne haute tension", explique l'élu.

Les haies préservent des sécheresses et des inondations. Un plan spécifique a d'ailleurs été lancé fin septembre par le gouvernement pour permettre leur développement dans les prochaines années dans les campagnes françaises. Mais pour que l'effet de ces plantations soit bénéfique, il faut les laisser pousser, notamment pour protéger les bêtes de certains éleveurs.

"La haie, c'est comme la richesse du bocage, indique Michel Leroyer, éleveur bio dans la même commune. L'intérêt, c'est d'avoir une haie avec de grands arbres." Les agriculteurs concernés espèrent une aide financière pour au moins ne pas perdre d'argent avec les élagages.