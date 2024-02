"Pour les chiens, il faut vraiment se méfier" : les chenilles processionnaires en avance et en nombre cette année

Avec les températures clémentes cet hiver, les insectes du printemps sont déjà de retour, en particulier les chenilles processionnaires. Des insectes dangereux pour l'homme comme pour les animaux, dont il faut se débarrasser. Regardez ce reportage de TF1 dans le Gard et l'Hérault.

Dans ce parc de La Grande-Motte (Hérault), elles sont partout, au point qu'il est difficile de ne pas marcher dessus : des chenilles processionnaires par centaines. "C'est poilu, ça rampe, je trouve ça effrayant", lance une promeneuse. Son compagnon plaisante aussitôt :"Mieux que Koh Lanta, j'ai l'impression qu'elle traverse des rivières de feu chaque fois qu'on voit une chenille !". Cet insecte aux poils urticants est dangereux pour l'homme et pour les animaux, chez qui il provoque de vives irritations. "Pour les chiens, il faut vraiment se méfier, prévient face à notre caméra un homme qui tient le sien en laisse. C'est dangereux, il faut immédiatement aller voir un vétérinaire".

Cette année, les chenilles sont en avance : elles sont sorties de leurs cocons deux mois plus tôt à cause de la douceur exceptionnelle."Depuis décembre, on commence à en voir un petit peu, et depuis janvier nettement plus, constate une habitante de La Grande-Motte. Cette année, elles se sont dit 'chic, il fait bon, on y va on sort". Un nuisible sorti en plein hiver, et ce n'est pas le seul : moustiques, frelons ou guêpes sont eux aussi déjà dehors, comme le montrent les images de notre reportage.

Ces nuisibles nécessitent parfois l'intervention de spécialistes. Dans le refuge pour les animaux de ferme où se rend notre équipe, dans le Gard, des dizaines de nids de chenilles sont présents dans les arbres. Ils vont être délogés un par un par un professionnel, à l'aide d'une perche télescopique. Une fois enlevés, les cocons sont incinérés. Une autre solution consiste à mettre en place un piège à chenilles. "Ça va nous coûter à peu près 250 euros, mais la santé des animaux n'a pas de pris", affirme la responsable de la ferme. Le professionnel intervenu ce jour-là reçoit une cinquantaine d'appels par jour, et le nombre de ses interventions a augmenté de 20% en seulement cinq ans.