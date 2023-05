REPORTAGE - Près d'un mètre de haut et plus d'une tonne : les nids de cigogne sont-ils dangereux ?

"Il faut nettoyer les gouttières, il y a beaucoup de branchages, de fientes etc.", détaille un habitant de la commune alors que certains ont décidé de dresser des grillages au-dessus de leur cheminée pour éviter l'installation des cigognes. Il faut dire que sur les toits, certains nids mesurent plus d'un mètre de hauteur et pèsent près d'une tonne. Car chaque printemps, les cigognes réinvestissent les nids laissés vacants durant l'hiver et rehaussent l'édifice d'un nouvel étage. Le poids augmente ainsi chaque année.

Cette pratique oblige à une surveillance constante des nids. "La cigogne est un bon constructeur, mais on ne sait jamais, on peut avoir une défection des supports", explique Michèle Kannengieser, maire de La Wantzenau alors que dans certains cas, des nids sont tombés, car trop lourds sur des structures pas adaptées.