Situé à Odeillo (Pyrénées-Orientales), le four solaire le plus puissant du monde est capable de générer la température extrême de 3600 degrés. Ce dispositif est notamment utilisé afin de tester la résistance de certains matériaux envoyés dans l'espace. Une équipe de TF1 s'est rendue auprès de ce four vieux de 50 ans.

11.000 miroirs et une parabole de 1830 m². À Odeillo, au cœur des Pyrénées, se trouve le plus grand four solaire du monde. "On utilise ces miroirs pour collecter et concentrer l'énergie solaire", explique Emmanuel Guillot, directeur adjoint du laboratoire PROMES, interrogé dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Chaque héliostat va renvoyer l'énergie solaire vers la parabole, et la parabole va ensuite concentrer l'énergie", ajoute-t-il, tout en désignant l'imposant capteur se dressant devant lui. Ce laboratoire de recherche a été construit il y a plus de 50 ans afin de comprendre les enjeux de l'énergie solaire.

TF1

TF1

"Le laboratoire est installé dans ces montagnes des Pyrénées, en Cerdagne, parce que la Cerdagne est une vallée assez particulière. On a un excellent ensoleillement. On a à peu près autant d'énergie solaire ici que dans le sud de l'Espagne", assure le directeur. Dans cet immense palais des glaces, l'énergie concentrée permet de réaliser des expériences étonnantes. Dans notre reportage, on peut voir un morceau de bois s'enflammer en l'espace d'une seconde sous une parabole. Dans ce four solaire, la température atteint plus de 3600 degrés grâce à un faisceau lumineux qui concentre 15.000 fois l'énergie du Soleil.

Tester la résistance de certains matériaux envoyés dans l'espace

"On peut tester à moindre de coût des expériences solaires, de la chimie, de la physique à haute température", explique Nicolas Boullet, ingénieur d'études au sein du laboratoire PROMES. Le four solaire permet ainsi de tester la résistance de certains matériaux utilisés notamment pour les satellites dans l'espace. Notre vidéo montre un morceau de granite, qui résiste pourtant à une chaleur de 1000 degrés, fondre en seulement quelques secondes grâce à l'énergie solaire.

"Cela produit de la connaissance qu'on va retrouver dans les biens qu'on utilise tous les jours. Par exemple, cela a permis de travailler sur des capteurs qui équipent aujourd'hui nos voitures pour mieux gérer l'injection de carburant", ajoute l'ingénieur.

Dans les années 80, le gouvernement a fait le choix du nucléaire, ce type de projets mettant alors davantage de temps à sortir du laboratoire. À Narbonne (Aude), les expériences du four solaire d'Odeillo ont permis de créer un gigantesque champ solaire afin de générer de l'eau chaude. "L'eau froide va arriver tout là-bas en bout de rangée et va se réchauffer à mesure qu'elle circule dans les différentes rangées de capteurs", explique Alexandre Boullet, directeur du développement commercial France cher le fournisseur de chaleur solaire Newheat.

TF1

L'eau est ensuite restituée à plus de 1000 logements dans la ville de Narbonne à moindre coût. "Pour chaque logement raccordé au réseau de chaleur, on estime que l'introduction de cette centrale solaire thermique a permis de générer une économie de l'ordre de 180 euros sur la facture de chauffage sur l'année 2022, soit une baisse d'environ 10%", poursuit-il. contrairement aux prix du gaz ou de l'électricité, celui de l'énergie solaire ne devrait pas augmenter dans les prochaines années.