VIDÉO - À votre avis, en combien de temps cette décharge a-t-elle accumulé autant de déchets (mal triés) ?

Sur le site, plusieurs machines, dont certaines à tri optique, permettent de cribler les déchets selon leur composition. En 2022, trois millions et demi d'euros ont été investis pour optimiser le centre. "Ça a permis de multiplier la capacité de la chaîne de tri quasiment par deux", détaille Thierry M'Beutcha, responsable du site de Coulounieix-Chamiers. Et dans ce centre, tout peut se trier, du film plastique au pot de yaourt, quel que soit son état. "Par exemple, dans certains départements, on demande de laver les pots de yaourt, nous avons dépassé ce stade depuis très longtemps", se félicite Pascal Protano.

Environ 120 tonnes de déchets arrivent chaque jour dans le centre et les trois-quarts sont valorisés. "On en fait des produits finis pour des papetiers, des plasturgistes ou des métallurgistes, pour faire une économie de nos ressources naturelles", se réjouit Thierry M'Beutcha. Une réutilisation primordiale pour la planète alors qu'à travers le monde, la collecte et le traitement des déchets génèrent 1,6 milliard de tonnes d'équivalent carbone par an, soit 5% des émissions totales de gaz à effet de serre.

Des ordures qui peuvent pourtant être réutilisées, notamment par les industriels, dont nombreux sont désormais tenus d'incorporer une partie de matériaux recyclés dans la fabrication de leurs produits. Une économie circulaire au cœur de laquelle la bonne volonté des foyers français pour bien trier leurs déchets est essentielle.