Compost obligatoire : les réponses aux questions que vous vous posez sans doute avant le 1ᵉʳ janvier

À partir du 1ᵉʳ janvier prochain, nous serons tous censés avoir la possibilité de trier nos déchets organiques dans des composts. Dans les faits, seul un Français sur trois aura effectivement accès à une solution de tri. On fait le point sur les règles à respecter et les questions qui se posent.

C'est l'un des rendez-vous du 1er janvier 2024. Mais ce dernier s'annonce déjà raté dans de nombreuses communes de France. À compter de cette date, selon la directive européenne de 2018 et la loi anti-gaspillage de 2020, les collectivités auront l'obligation légale d'apporter une solution à tous leurs habitants pour leurs déchets végétaux. À titre de repère, selon l'Ademe, l'agence de la transition écologique, 83 kilos de biodéchets sont générés par an et par habitant en France, dont 50% pourraient être facilement captés au lieu de finir en décharge ou incinérés.

Bien qu'évoquée depuis les années 2010, cette réforme ne concernera qu'une minorité de foyers dans l'immédiat. À l'heure actuelle, un peu plus de 150 communes en France ont mis en place un système de collecte de biodéchets dans le pays, ce qui ne couvre que 6% de la population française.

Comment savoir si ma commune est prête ?

C'est en effet la première question à se poser car, pour rappel, si les particuliers seront en théorie tenus de trier leurs déchets alimentaires dans une poubelle dédiée ou dans un point d’apport volontaire au 1ᵉʳ janvier, cela implique en pratique, au préalable, que les collectivités leur proposent une solution de tri des biodéchets.

Or, selon l'association Zéro Waste France, seule la moitié voire le quart de la population française sera convenablement équipée d'ici à cette échéance. Force est d'admettre que "certaines collectivités ont encore des investissements à poursuivre", indiquait de son côté le ministère de la Transition écologique, mi-novembre, à l'approche de la date butoir. Seuls 27 millions de Français, soit 40% de la population, auront une solution courant 2024, avait-il précisé. Pour savoir si vous en faites partie, le meilleur moyen est de se renseigner auprès de sa collectivité, qui saura vous préciser ce qui est prévu et à quelle échéance concernant le système de collecte des biodéchets dans son périmètre.

Quels types de déchets sont concernés par l'obligation ?

Cette mesure vise spécifiquement tous les déchets alimentaires, et plus généralement tout ce qui est issu du vivant. Entrent dans cette catégorie, entre autres, les épluchures de fruits et légumes, mais également les trognons, fanes, fleurs coupées et plantes d'intérieur, en passant par les restes de repas, comme le pain, le riz, le fromage et notamment les os et arêtes, les coquilles d'œuf. Sont également concernés le marc de café et le thé, mais aussi les déchets verts issus de l'entretien des jardins comme les feuilles mortes, et les restes de pelouse issus de la tonte.

La liste des matières concernées pouvant toutefois varier selon la gestion du compostage, elle-même dépendante des volumes, le plus sûr reste de se référer aux consignes émises par les collectivités.

Comment cela va marcher concrètement ?

Chez soi, il s'agira d'effectuer un premier tri, en séparant les déchets alimentaires des ordures ménagères. Pour cela, l'Ademe recommande de jeter ce type d'ordures dans "un petit seau avec couvercle et facile à transporter". Dans certains cas, la collectivité sera amenée à fournir des "sacs en papier kraft" ou des "sacs compostables". Le compostage individuel reste une possibilité, mais en pratique, rien n'oblige à avoir chez soi un composteur dès lors que l'on s'organise pour déposer ses détritus dans un bac prévu à cet effet. D'où l'intervention des communes et des agglomérations, à qui il revient de proposer des solutions aux particuliers avec des consignes claires.

La première possibilité repose sur le point d'apport volontaire, à savoir l'installation de poubelles collectives dans lesquelles les ménages seront tenus d'aller jeter leurs déchets. Certaines communes opteront quant à elles pour des collectes séparées : les ménages seront dans ces cas dotés d'un bac supplémentaire, "au couvercle le plus souvent marron". Ces derniers seront par la suite ramassés par des camions-bennes dédiés.

À noter que le site biodechets.org propose d'ores et déjà une carte des composteurs collaboratifs pour identifier les bacs les plus proches de chez soi.

Les copropriétés sont-elles concernées ?

Pour ce qui concerne la copropriété, précisons que cette dernière n’est pas tenue de mettre en place un système de compostage, les nouvelles règles ne concernant que les particuliers et les collectivités territoriales. L'installation d'un bac à compost collectif peut toutefois s'avérer pratique si la copropriété dispose d’espaces adaptés et d’espaces verts qui pourront en profiter.

Le cas échéant, la question devra être débattue en assemblée générale des copropriétaires. Seront alors désignées les personnes chargées de l’entretenir.

Qu'est-ce que je risque si je ne trie pas mes biodéchets ?

Pour le moment, aucune sanction n'est mentionnée dans la loi en cas d'absence de bac à compost à son domicile. En d'autres termes, c'est à votre commune que revient la solution de tri, mais à vous que reviennent les nouvelles habitudes. "Sinon, votre poubelle peut rester sur le trottoir, ou pire encore : vous pouvez écoper d’une amende de 35 euros pour défaut de tri", expliquait cette semaine, dans "Le 20h vous répond", Nicolas Garnier de l’association Amorce, qui accompagne les collectivités territoriales dans le traitement des déchets.

Car le Code pénal prévoit une amende forfaitaire de 35 euros, qui grimpe à 75 euros si le délai de paiement est dépassé, en cas de non-respect des consignes de tri des biodéchets.