Loups : les éleveurs du Doubs face à une série d'attaques sans précédent

Les associations de défense du loup s’opposent à cette régulation. Quant à l’office français de la biodiversité en charge du suivi de l’espèce, il ne la juge pas nécessaire : "La meute régule son niveau de population et quand ils sont en grand nombre, entre guillemets, des individus vont être éjectés de la meute pour aller chercher de nouveaux territoires. Il n’y aura pas de hordes de loups qui vont déferler", assure Frédérik Poirier, inspecteur de l’environnement de l’office français de la biodiversité.

Pour l’heure, seuls des tirs de défense sont autorisés, uniquement après une attaque près du troupeau par un tireur agréé. De leur côté, les éleveurs protègent leurs bêtes comme ils le peuvent, de jour comme de nuit. À 22h, Stephan Blondeau débute la première de ses deux tournées nocturnes. À l’aide de sa voiture, il éclaire pendant de longues minutes ses troupeaux et ceux de ses voisins. Le seul moyen selon lui d’écarter le danger. "Je pense que de faire des rondes, d’éclairer le troupeau, le loup ne se sent pas tranquille de pouvoir attaquer", estime Stephan. Le temps d’un café, d’une sieste, et le voila déjà reparti. Les traits sont tirés. Il dort à peine cinq heures par nuit. "Je ne pense pas que ce soit une vie quand même. En plus de nos journées de travail, je ne pense pas que ce soit possible de le faire toute l’année", ajoute-t-il.