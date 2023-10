REPORTAGE - "C'est intenable !" : ces habitants des Pyrénées-Orientales qui transgressent les restrictions d'eau

En proie à une sécheresse qui persiste, les habitants des Pyrénées-Orientales sont toujours soumis à des restrictions d’eau. Mais les mesures semblent de moins en moins respectées par les riverains. À Pia, où se rend l'une de nos équipes dans le reportage du 20H ci-dessus, des haies sont bien vertes et des potagers continuent d’être arrosés en dépit de l'interdiction. "Financièrement, ce n’est pas tenable. [Les gens] préfèrent transgresser l’arrêté plutôt que de perdre les 10.000 euros d’investis sur leur parcelle", reconnaît, au micro de TF1, le maire de la commune, Jérôme Palmade.

"Si vous voulez investir sur des haies, ça a un coût. Et si vous ne les arrosez pas et qu’elles meurent, votre coût, vous l’avez tout simplement jeté à la poubelle", poursuit l’édile. C’est la même chose avec les piscines. Le remplissage est interdit et il se limite au strict minimum autorisé. Mais avec une simple mise à niveau, il est difficile de maintenir sa piscine en bon état. "C’est intenable !", s’agace un propriétaire. Il n'a eu pas d’autre choix que de remplir son bassin, dit-il, sinon "ça aurait été une catastrophe".