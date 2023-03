Sécheresse : comment le Limousin tente de gérer la fin de l'abondance de l'eau

Le problème du Limousin, c’est qu’il repose sur un sous-sol en granite. Il faut imaginer sous la terre une plaque de marbre, presque imperméable. Il est donc impossible pour l’eau de s’infiltrer en profondeur. "Ici, pas de nappe phréatique. Les cours d'eau, ce sont des cours d'eau de surface", souligne Philippe Barry. C’est bien le problème pour les agriculteurs de cette région. Quand il pleut, la terre absorbe ce qu’elle peut, mais le sol ne stocke pas en profondeur.

Johannes Knies, agriculteur, a donc choisi de récupérer de l’eau l’hiver, en creusant un étang, car cela fait plusieurs années qu’il en manque. En 2022, un quart de sa production de pommes de terre est parti à la poubelle. Une question de survie pour lui. "C'est notre base, produire la nourriture pour manger", déclare-t-il. "Ça ne pousse pas dans les supermarchés. Pour la population, après, c'est le choix si on veut produire ici ou importer du Brésil".



De l'eau pour nous nourrir, mais aussi pour boire. La plus grande des cinq retenues qui alimentent Limoges en eau potable n'est remplie qu'à 60% de sa capacité. L'agglomération a donc prévu de prélever l'eau de la Vienne, exceptionnellement. Ce serait la quatrième fois en 25 ans. "Comme l'eau avait été perçue comme inépuisable, inaltérable et quasiment gratuite, on a utilisé l'eau un petit peu comme bon nous semblait : 'Je prends de l'eau, je la consomme, je la rejette", commente Jean-Emmanuel Gilbert, cofondateur de la société Aquassay à Limoges. Cet expert en eau aide les collectivités à faire leur transition hydrique, comprendre à ne plus gâcher la précieuse ressource.

"On pourrait tout à fait dire j'essaie de prendre moins d'eau, j'essaie de l'utiliser de manière la plus efficiente possible", propose le spécialiste de l'efficacité hydrique. "Éventuellement, je la recycle ou je la réutilise, je fais des cascades d'usage. Et à un moment donné, oui, elle va retourner dans le milieu naturel", affirme l'expert.