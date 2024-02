VIDÉO - Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : vu du ciel, le département a changé de couleur

Depuis deux ans, les Pyrénées-Orientales sont frappées par une sécheresse qui n'en finit plus. Le JT de TF1 vous montre les images de ses ravages, édifiantes, et part à la rencontre des agriculteurs qui voient peu à peu leurs ressources s'amoindrir.

Un paysage désertique, là où coulait il y a encore peu de temps le fleuve Agly, dans les Pyrénées-Orientales. "Jamais de la vie on ne se serait imaginé ça, c'est la première fois que je vois ça en 62 ans", se désole un passant. "C'est gênant pour l'environnement, et c'est toujours agréable d'avoir la rivière... malheureusement, je ne pense pas qu'il pleuvra cette année", renchérit un autre, la gorge nouée, dans le reportage ci-dessus.

Depuis près de deux ans, le département des Pyrénées-Orientales est frappé par une sécheresse sans fin. Depuis le début de l'année 2024, il n'a pas plu une seule goutte sur le département, et le déficit pluviométrique atteint déjà un déficit de 80% pour le mois de janvier. Il y a un mois, l'une de nos équipes avait assisté au sauvetage des poissons dans la seule poche d'eau encore présente sur ce territoire. Elle s'est encore asséchée entre-temps, comme le montrent les images ci-dessous.

En janvier 2024 - TF1

En février 2024 - TF1

En quelques années, le département s'est métamorphosé. Sur les photos ci-dessous prises depuis l'espace, on constate que les Pyrénées-Orientales, capturées en 2021, ont radicalement changé de couleur en 2024.

TF1

TF1

Le 30 janvier, le préfet des Pyrénées-Orientales a reconduit son arrêté datant du 30 novembre dans lequel l'utilisation de l'eau est très réglementée. Christian a ainsi pour interdiction d'arroser son jardin, les légumes semés cet été ne donnant rien. Un manque à gagner certain pour lui. "Pendant qu'on les a dans le jardin (Les légumes, NDLR), on ne les achète pas. Cela fait une économie d'une centaine d'euros par mois quand même, et moi en tant que retraité, ce n'est pas négligeable", réagit-il face à notre caméra.

J'aime mes bovins, j'aime ma vallée, mais il faudra peut-être déménager Sébastien Barboleu, éleveur bovin

Les professionnels voient ainsi leurs récoltes s'amoindrir d'année en année. "Il n'y a rien, c'est mort. Comment va-t-on faire pour donner à manger à nos animaux ? On ne sait pas comment on fera demain", déplore Paul-Henri Vilaceca, éleveur bovin et porcin.

Sébastien Barboleu pourrait quant à lui bientôt décider de se séparer d'une partie de son troupeau ou prendre une décision encore plus radicale. "Je me donne un délai de 12 à 18 mois. J'aime mes bovins, j'aime ma vallée, mais il faudra peut-être déménager", explique l'éleveur interrogé par nos équipes.

Unique département français placé en rouge

Alors qu'une large partie de la France métropolitaine a vu ses nappes phréatiques rechargées par les pluies abondantes de la fin 2023, le département occitan n'a pas eu cette chance. Ses cours d'eau continuent d'afficher un niveau très bas. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières, les Pyrénées-Orientales sont actuellement le seul département de France métropolitaine placé en couleur rouge, synonyme de niveau très bas des nappes.

Ces dernières peuvent encore se remplir jusqu'au mois de mars, un délai insuffisant selon l'hydrologue Charlène Descollonges. "On risque d'avoir une situation encore très tendue pour l'année 2024. Cela veut dire des restrictions d'usage pour le secteur agricole, probablement aussi pour les ménages, et l'ensemble des acteurs de la région", avertit l'experte.