VIDÉO - Sécheresse : 8 kilomètres de fleuve à sec en octobre, du jamais-vu dans la vallée de l'Huveaune

Par endroits, l'Huveaune est à sec depuis le mois de mars. Et la sécheresse s'accentue encore en ce début d'automne. Les promeneurs s'interrogent. "Là, on est quand même en octobre, et on peut voir qu'il faut assez chaud, il y a du soleil, ce n'est pas très normal pour cette époque. On se rend compte que le réchauffement climatique, ça pose problème", souligne une passante. L'inquiétude se ressent surtout chez les habitants des maisons situées en bordure du fleuve. Brigitte, qui vit dans l'une d'elles, craint que les sols arides n'absorbent pas les prochaines pluies. "Si demain, il se met vraiment à pleuvoir, l'eau risque de déborder et on risque d'avoir encore une inondation", s'émeut-elle.