VIDÉO - Sécheresse : opération sauvetage de poissons dans les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales manquent d'eau depuis deux ans. Une sécheresse qui perdure cet hiver, et qui met en danger la survie des poissons. Une pêche d'urgence a été organisée ce jeudi pour les déplacer avant qu'ils ne meurent, dans la rivière Agly au niveau trop bas.

Il ne reste qu'une poche d'eau au milieu de la rivière complètement à sec. L'Agly est désormais un refuge trop précaire pour les brochets ou carpes qui y vivent. Alors pour leur survie a été menée ce jeudi matin une opération de sauvetage. "Un champ magnétique attire les poissons, avec les épuisettes on les prend, on les remet tout de suite dans des bassines, et on va les mettre dans des cuves oxygénées pour les sauver et les déplacer", explique Michel Vivas, technicien à Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales.

C'est une situation inédite. À cette saison, le cours d'eau aurait dû être rechargé par les pluies d'automne et atteindre entre 1,50 et deux mètres. Aujourd'hui, le niveau de la poche d'eau ne dépasse pas les 80 centimètres. "On attend la pluie depuis des mois et elle n'arrive pas, donc il fait faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard", lance une autre technicienne, Adeline Hérault. "Le niveau baisse et il n'y a plus d'oxygène, les poissons ne peuvent plus vivre dans cette pièce d'eau, souligne de son côté Cyril Jacquet, trésorier de l'association de pêche du Val d'Agly, l'AAPPMA. L'eau baisse et les poissons sont attaqués par les hérons, les cormorans, les sangliers".

"25 pêches de sauvetage" réalisées en 2023

Les pêcheurs locaux sont inquiets : avec la sécheresse, le nombre de sauvetages augmente considérablement cette année. "En 2022, on a dû faire trois pêches de sauvetage dans la vallée, on a déplacé 300-400 kilos de poisson. Là, on est rendu à 25 pêches de sauvetage en 2023, et on a déplacé plus de 2,5 tonnes de poisson", indique Olivier Baudier, directeur de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Carpes, brochets, silures sont ensuite transportés 20 kilomètres plus loin dans un lac de cinq millions de mètres cube d'eau. Ils ne manqueront pas d'espace et certains seront même protégés. "Toute la pêche à la carpe sera en no-kill toute l'année. On va faire de la pêche, mais on va relâcher le poisson", explique Auguste Macieira, président de l'AAPPMA.

Ce jeudi, une tonne de poissons a été sauvée, mais la situation reste préoccupante dans les Pyrénées-Orientales, avec 80% de pluie en moins cet automne.