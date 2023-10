REPORTAGE - "J'ai failli mourir" : à Bangkok, les Thaïlandais contraints de cohabiter avec les serpents

"Il faut que j'attrape sa tête !", s'exclame Darnie, pompier à Bangkok. Un serpent s'est lové sous une toiture. La spécialiste et son coéquipier tirent pour tenter de ramener le reptile vers eux. Il s'agit d'un python, un serpent non venimeux, dérangé en plein repas. Darnie reste tout de même prudente, car l'animal possède une rangée de dents très fines et tranchantes. "En cas de morsure, il ne faut surtout pas faire de points de suture, car des petits bouts de dents pourraient rester coincés sous la peau, et cela provoquerait une infection", détaille la spécialiste en montrant l'intérieur de la bouche du serpent, dans le reportage de "Sept à Huit" en tête de cet article. Darnie réalise en moyenne douze interventions de ce type par jour.