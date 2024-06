À l'approche des grandes vacances, plusieurs élus d'îles françaises, reliées au continent par un pont, envisagent d'instaurer des péages ou des taxes pour protéger la biodiversité. C'est déjà le cas depuis 25 ans pour l'île de Ré. À Noirmoutier et à Oléron, l'idée fait son chemin.

Relier l'île d'Oléron (Charente-Maritime) à partir du continent aura peut-être bientôt un prix à payer : 3 à 5 euros par voiture pour traverser le pont. Mais touristes et locaux semblent l'accepter. "Vous prenez l'autoroute, vous payez, il faut que ce soit accessible quand même", lance l'un d'eux dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Ce serait bien de le faire payer, au moins pour les touristes qui viennent l'été. Peut-être une petite participation aussi aux gens de l'île", renchérit un autre.

Pour autant, l'instauration d'un péage pourrait dissuader certains visiteurs réguliers. Ce qui fait craindre aux commerçants une baisse de fréquentation. "Il y a des gens qui viennent passer la journée sur l'île d'Oléron, notamment de Saintes et aux alentours et c'est vrai que ça draine beaucoup de passage à la boulangerie, donc on risque d'avoir une perte de clientèle", souligne Grégory Thomas, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Thomas Le Château-d'Oléron.

Sur le pont, il n'y aurait pas de barrière de péage, mais un portique nouvelle génération. Votre plaque est scannée et la facture directement envoyée sur votre téléphone. "Ça ne créerait pas de bouchons parce que ça pouvait être en effet une incidence désagréable pour les usagers", explique Michel Parent, président de la communauté des communes de l'île d'Oléron. Une partie des fonds pourrait servir à rénover l'ouvrage.

"C'est une raison supplémentaire pour ouvrir le débat parce que le département de la Charente-Maritime, comme tous les départements, a des difficultés financières et budgétaires. Or, les travaux de rénovation et l'entretien du pont se montent à plusieurs dizaines de millions d'euros", précise-t-il.

Ce modèle existe déjà sur l'île de Ré. Le péage rapporte près de 14 millions d'euros par an. Sur l'île d'Oléron, certains maires souhaitent utiliser une partie de la taxe pour lutter contre l'érosion. "On a perdu à peu près 100 à 200 mètres en une quinzaine d'année", indique Patrice Robillard, maire du Grand-Village-Plage. Sans aide financière, certaines municipalités ne pourront pas faire face. "Il va falloir renforcer les ouvrages ou construire d'autres ouvrages anti-érosifs pour protéger ces espaces urbanisés. Le péage du pont pourrait financer ça", précise l'élu.

Pour les habitants de l'île, le péage devrait être gratuit ou sous forme d'un abonnement à prix réduit.