VIDÉO - Sobriété énergétique : cette nouvelle règle qui va s'imposer aux commerçants

Le gouvernement entend poursuivre les économies d’énergie engagées l’an dernier en pleine envolée des prix. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé ce jeudi 12 octobre de nouvelles mesures à l'approche de l'hiver. L’une d’elles porte sur l’éclairage de nuit des enseignes lumineuses et des vitrines : un arrêté est en préparation pour obliger les commerces à n'allumer leurs vitrines qu'une heure avant leur ouverture, et à les éteindre au plus tard une heure après leur fermeture (de leur côté, les entreprises sont appelées à faire la même chose avec les lumières de leurs bureaux).