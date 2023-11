VIDÉO - En Gironde, seize mois après les incendies, la terre brûle toujours !

Près de seize mois après les incendies dévastateurs de juillet 2022, la terre continue de brûler en Gironde. Une équipe de TF1 s'est rendue à Hostens pour constater cette combustion souterraine, accentuée par les fortes pluies de ces dernières semaines.

"C'est un foyer très actif sur ce secteur !". À quelques mètres sous la surface du sol, le feu est toujours présent à Hostens, en Gironde. Le 12 juillet 2022, à un peu plus d'une heure d'intervalle, deux incendies s'étaient déclarés dans le département, à La Teste-de-Buch, sur le Bassin d'Arcachon, et à Landiras et Hostens, au sud de Bordeaux. Au total, les pompiers avaient mis douze jours à contenir les flammes, qui avaient ravagé environ 20.000 hectares de pins.

Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, on peut voir du lignite, un charbon naturel fossile, qui poursuit sa combustion seize mois après ces incendies dévastateurs. Plus le feu brûle en sous-sol, plus le terrain s'affaisse : "On a des tranches de 20 cm par semaine qui partent actuellement", explique Franck Uteau, ingénieur, qui surveille à l'aide d'un drone une vingtaine de foyers répartis autour du Lac.

Les pluies record tombées dans le Sud-Ouest ces dernières semaines n'ont ainsi pas permis d'éteindre cet incendie souterrain. "Au contraire !", s'exclame Franck Uteau face à notre caméra "On a plus d'activité, car on a des effondrements. Cela libère des galeries d'air, et réactive donc les foyers", détaille l'ingénieur. Une situation qui inquiète les habitants : "C'est grave. Cela veut dire que dès qu'il va faire chaud, on ne sera pas à l'abri que cela recommence", réagit une femme.

Mais alors, comment faire disparaître ces fumerolles ? Selon les autorités en charge du site, il est inutile d'inonder la zone : "On ne va pas inonder. On a bien vu qu'avec les pluies, le feu continue de couver. On fera des carottages, on va continuer de creuser. Cela nous permettra de faire des coupures dans des lignes de lignite qui n'auraient pas brûlé", explique méthodiquement Pascale Got, conseillère départementale de la Gironde. Les analyses du sol, lancées début 2024, devraient encore prendre plusieurs mois.