VIDÉO - Moustiques : pourquoi sont-ils si nombreux et si voraces en cette fin d'été ?

Différent du moustique commun, le moustique tigre, plus vorace, est actif le matin et le soir plutôt que la nuit, il est plus petit, silencieux, et rayé de noir et de blanc. Sa piqûre est plus douloureuse, elle peut provoquer des boutons semblables à des cloques, et surtout, il peut être porteur de maladies telles que la dengue ou le chikungunya.

En cette fin d'été, le site Vigilance Moustiques place 71 départements de Métropole en vigilance rouge, soit sept de plus qu'en début d'été. Cela signifie que le moustique tigre y est implanté et actif. Le Grand-Est, les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne sont les seules régions à être encore en grande partie épargnées. "Il y a plus de moustiques dans certaines régions où il n’y en avait presque pas avant, parce que le moustique n’était pas présent. Il est en expansion en France métropolitaine, du Sud vers le Nord, donc des départements et des villes qui n’étaient pas touchés jusqu'à présent le sont", explique à TF1 Didier Fontenille, entomologiste et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Pour lutter contre la propagation des moustiques tigres, Vigilance Moustiques recommande de changer toutes les semaines l'eau des petites retenues telles que les coupelles sous les plots de fleurs, et de vider les flaques ou retenues d'eau accidentelles. Ce sont des gîtes larvaires, où les moustiques pondent des centaines d'œufs. Si vous identifiez un moustique tigre, prenez-le en photo avant de le tuer, et envoyez cette photo à Vigilance Moustiques ou sur signalement-moustiques.fr, pour aider à répertorier leur présence.