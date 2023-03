VIDÉO - La mouche japonaise, terreur des producteurs de cerises

Alix Gourdin, arboricultrice réfléchit à investir dans des filets qui empêcheraient les insectes d'accéder aux fruits. "C'est simple, on met des poteaux, et on va mette des filets qui vont englober les arbres." Un projet très coûteux, 25.000 euros par hectare, mais nécessaire. "A mon avis, à moins de trouver un prédateur efficace, on sera obligés de poser des filets si on veut continuer la production de cerises", poursuit Alix Gourdin. Autre solution plus expérimentale : des poules. L’agricultrice en a acheté quinze. Elles pourraient manger les cerises tombées au sol et les larves qu’elles contiennent pour stopper la prolifération des mouches.