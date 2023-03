VIDÉO - "Écœurant" : colère et chaîne humaine face à 300 pneus jetés dans les gorges du Loup

Grâce à cette mobilisation, tous les pneus ont été remontés en une heure à peine. Bilan : 270. "Et on en a une trentaine en bas à sortir aussi. Ça va faire 310 pneus qu’on vient d’évacuer", affirme Éric Mèle, maire (Horizons) de Gourdon. L’édile de Tourrettes-sur-Loup espère que l’auteur de cette pollution sera rapidement retrouvé. "Évidemment, la commune a porté plainte et là, nous avons déjà la brigade des atteintes à l’environnement qui est présente et qui va enquêter. On compte bien remonter jusqu’à l’auteur, et qu’on puisse même montrer l’exemple que ce genre d’acte est juste scandaleux", déclare Frédéric Poma (SE).

Cette infraction au code de l’environnement est passible de deux ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.