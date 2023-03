VIDÉO - Pêche interdite pour protéger les dauphins : "C'est la mort de la pêche française"

Des dauphins pris accidentellement dans des filets de pêche et rejetés à la mer : les associations de défense de l'environnement ne veulent plus voir ces images. Depuis le début du mois de mars, 500 cadavres de cétacés ont été retrouvés sur les côtes françaises. Pour préserver l'espèce dans le golfe de Gascogne, certaines zones de pêche seront interdites d'ici à six mois, a décidé lundi le Conseil d'Etat.

"C'est un travail énorme qui paie aujourd'hui pour les dauphins. On espère que cette décision de justice n'arrive pas trop tard, réagit Elodie Pouet, de Sea Shepherd France. Les scientifiques ont montré que les dauphins du Golfe de Gascogne, notamment, se reproduisent de plus en plus tôt parce qu'ils meurent de plus en plus jeunes, et ça, c'est un signe avant-coureur d'extinction qui est très inquiétant."