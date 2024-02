VIDÉO - "Il faut tourner la page" : en Belgique, des quartiers rasés après des crues meurtrières

En Belgique, une crue dévastatrice avait fait 39 morts en juillet 2021. La commune de Pepinster, près de Liège, avait été la plus touchée, avec des dizaines de maisons devenues inhabitables. Elles sont en train d'être détruites.

Inexorablement, les maisons endommagées par les inondations disparaissent. À Pepinster (Belgique), même les commerçants du quartier se préparent à la destruction de leurs biens. Cécile a fait une croix sur sa maison de famille et son commerce. La rivière menaçante est trop proche, et il est hors de question d’être prise au piège par les eaux, comme en 2021. "On est resté bloqué 48h à l'étage, donc il reste toujours une appréhension, dès qu'il pleut. Il faut avancer et tourner la page."

Les inondations historiques en août de cette année-là avaient fait sept morts dans la commune. Les flots de la Vesdre avaient endommagé 1400 habitations construites au début du siècle dernier.

On n'a pas pensé à cette modification du climat qui amène des pluies vraiment très, très violentes. On ne va plus du tout construire pareil Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster

Depuis, le village a changé, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article. Des maisons vont faire place à des espaces verts. Toute la friche industrielle à l’entrée de la commune doit aussi disparaître. L’objectif, selon le maire, est de mettre fin à l’urbanisation chaotique du territoire : "On s'est trouvés engorgés et on n'a pas vraiment géré, on n'a pas pensé à cette modification du climat qui amène des pluies vraiment très, très violentes. On ne va plus du tout construire pareil", explique

Philippe Godin.

Dans certains quartiers, des propriétaires résistent. C'est le cas de Christelle. Elle est revenue vivre ici, chez elle, avec son époux et ses trois enfants. Il y a un peu plus d'un an, la mairie a proposé de racheter sa maison 140.000 €. Elle estime qu'elle en vaut le double. "Ce n'est pas qu'on ne veut pas partir. Seulement voilà, nous proposer 140.000 pour une maison de quatre chambres et jardin, ce n'est pas faisable."

Pour l'heure, les communes belges négocient sans exproprier les familles. À Pepinster, le budget des travaux est estimé à 30 millions d’euros.