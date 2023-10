VIDÉO - Bretagne : dès lundi, les poubelles mal triées ne seront plus ramassées dans ces communes !

L'objectif est de réduire le poids des ordures ménagères. Il s'agit de "recycler tout ce qui peut l'être" et "diminuer les matières incinérées parce qu'elles coûtent cher", résume Gérard Vilt, vice-président de Dinan agglomération en charge de la collecte et de la valorisation des Déchets. En évitant les déchets recyclables ou compostables dans les bacs, Dinan espère réduire les ordures ménagères de chaque habitant de 40 kilos par an.